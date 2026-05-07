Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

«Будешь хлеб с водой доедать»: отвергнутые мошенники начали угрожать Татьяне Васильевой

Актриса Татьяна Васильева чуть не стала жертвой киберпреступников
ТВ 3

Народная артистка России Татьяна Васильева чуть не стала жертвой киберпреступников в Абхазии. Об этом сообщила ее невестка Мария Болонкина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как рассказала Болонкина, мошенники отправили 79-летней Васильевой сообщение о якобы поступившей посылке и попросили перейти по ссылке для продления срока хранения. И, перейдя на фейковую страницу, Васильева предоставила злоумышленникам доступ к своему личному кабинету на портале «Госуслуги».

После этого с актрисой связались лица, представившиеся специалистами, и предложили помощь — для ее получения требовалось продиктовать код из СМС. Когда Васильева отказалась, мошенники начали угрожать ей, в том числе написав: «Будешь хлеб с водой доедать».

Болонкина сообщила, что ситуацию удалось быстро взять под контроль: доступ к порталу «Госуслуги» восстановили, а банковские карты заблокировали. Невестка Васильевой призвала подписчиков быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Накануне россиянам посоветовали не выкладывать фото из отпуска, как они привлекают мошенников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что избегает просмотра своих эфиров.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!