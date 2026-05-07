«Будешь хлеб с водой доедать»: отвергнутые мошенники начали угрожать Татьяне Васильевой

Народная артистка России Татьяна Васильева чуть не стала жертвой киберпреступников в Абхазии. Об этом сообщила ее невестка Мария Болонкина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как рассказала Болонкина, мошенники отправили 79-летней Васильевой сообщение о якобы поступившей посылке и попросили перейти по ссылке для продления срока хранения. И, перейдя на фейковую страницу, Васильева предоставила злоумышленникам доступ к своему личному кабинету на портале «Госуслуги».

После этого с актрисой связались лица, представившиеся специалистами, и предложили помощь — для ее получения требовалось продиктовать код из СМС. Когда Васильева отказалась, мошенники начали угрожать ей, в том числе написав: «Будешь хлеб с водой доедать».

Болонкина сообщила, что ситуацию удалось быстро взять под контроль: доступ к порталу «Госуслуги» восстановили, а банковские карты заблокировали. Невестка Васильевой призвала подписчиков быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.

