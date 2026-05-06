«Боже упаси!»: Кудрявцева не может на себя смотреть на экране

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что не смотрит собственные телепередачи и не слушает свои песни. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По словам Кудрявцевой, причина кроется в ее внутренних комплексах.

«Боже упаси! Я вообще никогда на себя не смотрю. Никогда ничего не смотрю. Это комплекс: мне все всегда не нравится», — призналась она.

Карьера Леры Кудрявцевой на телевидении началась в 1990‑х годах. Она дебютировала на канале «ТВ‑6» в музыкальной программе «Партийная зона», а затем вела такие шоу, как «МузОбоз», «Испытание верности» и «Клуб бывших жен». Сейчас телеведущая известна благодаря программе «Секрет на миллион».

Накануне Лера Кудрявцева заявила, что перестала верить в женскую дружбу. Журналисты поинтересовались у Кудрявцевой, связана ли ее смена мнения о женской дружбе с ссорой с юристкой Екатериной Гордон. Телеведущая призналась, что не хочет это обсуждать.

30 марта Гордон сообщила, что поставила «на стоп» дружбу с Кудрявцевой. Юристка подчеркнула, что не считает телеведущую плохим человеком. Она считает нормальным, что их пути разошлись. По словам юристки, в жизни такое бывает. Гордон призналась, что сейчас не хочет общаться с телеведущей «в силу некоторых моментов».

