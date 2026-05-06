Сестра Гуфа о конфликте рэпера с блогером: «Молодец, что достучался до нас»

Сестра и директор Гуфа Ольга Долматова заверила, что конфликт рэпера с блогером исчерпан и стороны пришли к мирному урегулированию. Ее слова передает Super.ru.

Накануне сообщалось, что блогер Михаил остался без билетов на концерт Гуфа после рекламы его выступления в Сочи. Блогер заключил с менеджером музыканта бартерную сделку: он продвигает концерт артиста в Сочи, а взамен получает билеты и доступ в специальную зону. Однако обещанного так и не поступило, а менеджер сослался на проблемы со связью.

По словам Долматовой, причиной действительно стали технические сложности — проблемы с интернет‑соединением в Москве.

«Как он [блогер] сказал, он запишет рилс в ближайшее время. Это была его инициатива, его желание. Абсолютно нормальный человек. На самом деле молодец, что достучался до нас, и мы об этой ситуации узнали, так что все прекрасно!» — отметила она.

Накануне стало известно, что Гуфу отменили приговор по делу о драке в бане в Подмосковье.На судебном заседании рэпер ходатайствовал об отмене приговора, поскольку стороны достигли примирения и музыкант полностью возместил ущерб.

Ранее стример Абдуллаев рассказал, что убегал от кидавшейся в него кирпичом матери.