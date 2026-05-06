Российский стример вспомнил, как мать кидалась в него кирпичом: «Сам виноват»

Стример Абдуллаев рассказал, что убегал от кидавшейся в него кирпичом матери

Российский стример Анар Абдуллаев поделился историей из детства на шоу «Вопрос ребром», опубликованном на YouTube.

Один из зрителей в зале спросил, правда ли, что мать стримера когда‑то бегала за ним с кирпичом по огороду, на что тот ответил: «Это реально, она в меня кирпичом кидалась».

Абдуллаев признался, что не помнит, из-за чего начался конфликт. Но изначально родительница пыталась ударить его веником, а когда он вернулся, то взяла кирпич. Ему удалось сбежать.

«Я такой, знаешь, острый был на язык. (...) Поэтому я, наверное, сам виноват в этом, что там что-то ей ляпнул», — сказал блогер, отчасти взяв на себя ответственность за случившееся.

Анар Абдуллаев — российский стример, который ведет трансляции на Twitch, где у него свыше 500 тыс. подписчиков. Также блогер развивает свое присутствие в других соцсетях, таких как YouTube и Telegram.

Он родился 20 октября 1998 года в Нижневартовске. Когда ему было два года, родители развелись, и он вместе с матерью переехал в Краснодарский край, в станицу Варениковскую. Там мать встретила нового мужчину и вышла за него замуж.

