«Меня кинул Гуф»: блогер разоблачил менеджера рэпера

112: блогер Михаил обвинил менеджера Гуфа в невыполнении условий сделки
Блогер Михаил остался без билетов на концерт Гуфа после рекламы его выступления в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как утверждает СМИ, Михаил заключил с менеджером Гуфа бартерную сделку: он продвигает концерт артиста в Сочи, а взамен получает билеты и доступ в специальную зону. Однако обещанного так и не поступило, а менеджер сослался на проблемы со связью.

Тогда блогер пошел навстречу и предложил альтернативные варианты: либо компенсировать рекламу деньгами, либо прислать какой‑нибудь сувенир от рэпера. Но после этого менеджер и вовсе исчез. Михаил прокомментировал произошедшее фразой: «Меня кинул Гуф».

Накануне стало известно, что Гуфу отменили приговор по делу о драке в бане в Подмосковье.На судебном заседании рэпер ходатайствовал об отмене приговора, поскольку стороны достигли примирения и музыкант полностью возместил ущерб.

В своей последней речи Гуф выразил раскаяние и признался, что ему до сих пор стыдно за случившееся. Он признался, что из-за уголовного преследования он не может активно выезжать за границу в рамках своей профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрел жалобу на приговор сообщнику Чекалиных.

 
