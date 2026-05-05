Гуфу отменили приговор по уголовному делу о драке: «Сваливать не собираюсь»

SHOT: рэпер Гуф освобожден от уголовного преследования по делу о драке в бане

Рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов) отменили приговор по делу о драке в бане в Подмосковье. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

На судебном заседании Долматов ходатайствовал об отмене приговора, поскольку стороны достигли примирения и музыкант полностью возместил ущерб. При этом точная сумма компенсации не разглашается.

Также потерпевший попросил прекратить уголовное преследование Долматова, утверждая, что извинения приняты и вина искуплена.

В своей последней речи Гуф выразил раскаяние и признался, что ему до сих пор стыдно за случившееся. Он признался, что из-за уголовного преследования он не может активно выезжать за границу в рамках своей профессиональной деятельности.

«Я в России хорошо себя чувствую, но когда надо мной висит условное, у меня двое детей, я артист, мне иногда надо выезжать куда-то попеть песни, в Казахстан там, Грузию. Никуда не собираюсь сваливать», — признался он.

Приговор изменили, подчеркивает SHOT, и знакомому рэпера Геворку Саруханяну.

26 февраля Гуфу вынесли приговор по делу о драке в бане. Несмотря на просьбу потерпевшего прекратить дело, рэпера приговорили к одному году лишения свободы условно.

