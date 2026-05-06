Суд рассмотрел жалобу на приговор сообщнику Чекалиных

Мосгорсуд рассмотрел жалобу на приговор фигуранту дела блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Роману Вишняку. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Москвы.

Приговор сообщнику Чекалиной и ее бывшего мужа в виде 2,5 года лишения свободы оставили без изменения, а жалобу защиты и апелляционное представление — без удовлетворения.

Вишняк был осужден приговором Гагаринского районного суда города Москвы за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, блогер Лерчек, ее бывший супруг Артем Чекалин и их партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 млн рублей от продаж в сети фитнес-марафона на счет в ОАЭ, предоставив фальсифицированные документы. В суде Чекалин опроверг эти обвинения, заявив, что документы в банк не предоставлялись. Дело в отношении Лерчек приостановлено в связи с ее лечением от рака желудка. Чекалина приговорили к семи годам лишения свободы.

Ранее Лерчек разрешили танцевать и петь на фоне лечения от онкологического заболевания.

 
