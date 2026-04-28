Лерчек вернулась к танцам во время лечения от рака

Жених Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя), хореограф Луис Сквиччиарини сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что блогерше разрешили легкие физические нагрузки.

Врачи разрешили Чекалиной заниматься плаванием и танцами.

«Вы бы видели ее счастливые глаза, когда она это узнала! Как она любит танго, как она любит музыку. На нашем первом занятии после такой долгой паузы у неё дрожали ноги, мышцы были слабыми, почти не отзывались, но я попросил ее обнять меня покрепче и позволить мне быть ее поддержкой и опорой. Мы начали почти с нуля. Лера, шаг за шагом мы снова построим наш танец», – поделился жених блогерши.

Сквиччиарини поделился архивными кадрами, как танцует Лерчек. Как отметил мужчина, этот вид активности приносил огромную радость знаменитости. Чекалина перестала танцевать на седьмом месяце беременности из-за болей.

В 2024 году Лерчек, Артема Чекалина, а также их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн руб. в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. В данный момент блогерша проходит лечение от рака желудка четвертой стадии.

