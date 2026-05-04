«Слезы не сдержать»: Буланова призналась, что ей тяжело выступать 9 Мая

Певица Татьяна Буланова рассказала, что считает 9 Мая одним из главных праздников в стране, отметив, что ей часто приходится в этот день выступать, хотя дается это непросто. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что не может сдержаться от слез, а также рассказала о своем дедушке, прошедшем Великую Отечественную войну.

«Вообще 9 мая — это священный праздник для нашей страны, он нас всех объединяет. Когда я пою на сцене в этот день, то удержать слезы мне не удается», — отметила певица.

Она добавила, что ее дедушка прошел всю войну и дошел до Берлина. По словам артистки, она часто о нем вспоминает. Говоря о планах на предстоящий праздник, Буланова отметила, что, скорее всего, будет работать.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что артисты не обязаны бесплатно выступать на 9 Мая.