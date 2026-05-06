Прокуратура потребовала ужесточить наказание фигуранту дела Лерчек

Прокуратура потребовала ужесточить наказание бывшему бизнес-партнеру блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Роману Вишняку в рамках дела о неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС.

Суд попросили дать Вишняку четыре года колонии.

В 2024 году Лерчек, Артема Чекалина, а также их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн руб. в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

16 марта 2026 года с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. В данный момент блогерша проходит лечение от рака желудка четвертой стадии.

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии по делу о выводе крупной суммы денег в ОАЭ. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 млн рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов.

Суд проигнорировал просьбы защиты об условном сроке в связи с тем, что сейчас у него на воспитании находятся трое несовершеннолетних детей, чья мать тяжело больна.

