Григорий Лепс раскрыл секрет хорошей физической формы

Певец Григорий Лепс раскрыл, что не завтракает по утрам
Пресс-служба артиста

Певец Григорий Лепс раскрыл, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

По словам Лепса, уже на протяжении 25 лет он не завтракает по утрам.

«Я никогда не ем и перед выступлениями: желудок должен быть пустым. Днем могу съесть небольшой кусочек белка - рыбки или отварную грудку курицы, чтобы у меня были силы», — признался певец.

Артист добавил, что благодаря такому образу жизни ему удается сохранять энергию и не перегружать организм, особенно в период концертов.

Лепс также раскрыл, что спорт давно стал важной частью его образа жизни. Дома у знаменитости есть оборудованный спортивный зал и бассейн. Однако главный акцент артист делает на ходьбе.

До этого Григорий Лепс поделился, что любит заниматься длительной ходьбой и хочет поставить новый личный рекорд. Артист раскрыл, что поставил свой предыдущий рекорд в 62 года. Тогда певец смог пройти расстояние в 62 километра.

Ранее Григорий Лепс заявил, что не может забыть бывшую невесту.

 
