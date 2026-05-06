Григорий Лепс не может забыть бывшую невесту: «В душе – Аврора»

Певец Григорий Лепс рассказал в беседе с kp.ru, что до сих пор не может забыть бывшую невесту – блогершу Аврору Кибу.

«Варианты есть, но у меня в душе только одна девушка — Аврора. Пока она у меня в сердце, ничего поделать не могу. Может быть, у нас еще сложится», — поделился артист.

Лепс попросил поклонников не оскорблять Кибу. По словам певца, он встречал комментарии, где его экс-возлюбленную называли проституткой и содержанкой. Артист уверил, что это не так. Как отметил исполнитель, Киба — приличный человек.

«Просто Аврора пока очень молода. Мне 63 — а я порой как выкину что-то. А ей только недавно 20 исполнилось», — рассказал певец.

Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале 25 января. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

Ранее стало известно о причинах возможного запрета Лепсу на усыновление троих детей.

 
