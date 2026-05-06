Григорий Лепс о своих спортивных планах: «Встал и пошел»

Певец Григорий Лепс поделился, что любит заниматься длительной ходьбой и хочет поставить новый личный рекорд. Об этом артист рассказал в беседе с kp.ru.

Лепс раскрыл, что поставил свой предыдущий рекорд в 62 года. Тогда певец смог пройти расстояние в 62 километра.

«Встал и пошел. Следующий, надеюсь, будет к 65-летнему юбилею - пройду пешком 65 километров. Мало кто в меня верит. Думаю, это займет часов двенадцать», — признался певец.

По словам артиста, к подобным физическим нагрузкам ему нужно готовиться заранее. При этом сам процесс отнимает у него большое количество сил и времени. Лепс старается подходить к таким задачам с максимальной ответственностью. Во время занятий спортом за певцом всегда едет автомобиль с лекарствами и водой.

Артист также поделился, что после того, как он поставил предыдущий рекорд, через три дня в его ногах скопилась молочная кислота. Тогда исполнителю было даже трудно встать.

У Григория Лепса четверо детей. Первая дочь Инга родилась в браке певца со Светланой Дубинской, с которой он познакомился в музыкальном училище в Сочи. От танцовщицы Анны Шаплыковой у исполнителя также есть две дочери и сын.

