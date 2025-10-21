На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Люся Чеботина возмутилась критикой Резником ее платья

Певица Чеботина заявила, что потратила деньги и время на концерт Резника
lusia_chebotina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Люся Чеботина возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) критикой ее платья от композитора Ильи Резника.

В интервью mk.ru Резник заявил, что хотел отказаться от участия Чеботиной на своем концерте, так как заметил певицу в откровенном наряде на вечеринке «тазами черной икры». Позже он передумал. По словам композитора, в итоге артистка вышла на сцену в «слишком откровенном» наряде.

«Мы попросили сначала проверить соответствующие структуры на ее высказывания о СВО. Ничего криминального не нашли, но просили проконтролировать ее костюм. Организаторы концерта, видимо, не смогли повлиять на нее. Вышла в слишком откровенном наряде», — заявил музыкант.

Чеботина призналась, что поражена комментарию Резника. По словам артистки, композитор сам очень просил, чтобы она выступила на мероприятии. Певица заявила, что перенесла концерт ради события музыканта.

«Мы трудились над новым продакшеном трека «Кабриолет», который он попросил меня исполнить. Я потратила деньги и время. Выкладывала по просьбе организаторов анонсы концерта, чтобы люди покупали билеты. И тут получаю такой фидбек с фактом, что я лишь только разочаровала», — отметила певица.

Чеботина добавила, что ее никто не просил переодеться — ей не прислали дресс-код мероприятия. Как отметила знаменитость, в этом же платье она выступила на «Новой волне». По словам исполнительницы, тогда к ней претензий не было.

«Очень обидно вместо благодарности читать такие статьи», — рассказала артистка.

Ранее Анна Семенович рассказала о своем процессе похудения.

