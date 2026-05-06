Звезда «Ворониных» дала совет при покупке недвижимости

Актриса Екатерина Волкова в беседе с kp.ru посоветовала не брать недвижимость с готовым ремонтом.

«Я бы сразу посоветовала брать просто «коробку», голые стены, чтобы дальше уже отвечать самим за все. Мы взяли с ремонтом, и это оказался «кот в мешке» — все приходится переделывать, от проводки до труб», — поделилась артистка.

В апреле 2025 года Волкова приобрела дочери квартиру в Москве. Артистка взяла ипотеку, чтобы купить недвижимость. В соцсетях она не раз жаловалась на ремонт жилья. В декабре знаменитость рассказала, что столкнулась с многочисленными нарушениями безопасности в новой квартире дочери. К примеру, в жилье есть проблемы с проводкой, которые могли вызвать возгорание.

По словам Волковой, они с семьей все еще занимаются обустройством квартиры.

Екатерина Волкова наиболее известна по роли Веры в сериале «Воронины». Артистка начала сниматься в кино в 2005 году. В фильмографии актрисы более 30 работ. Она снялась в проектах «Импровизаторы», «СуперИвановы», «Понять. Простить», «Я остаюсь», «Ералаш».

Ранее у Ирины Дубцовой украли ценностей на десятки миллионов рублей.