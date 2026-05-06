Григорий Лепс не захотел, чтобы его дети работали в ресторане: «Я не допущу»

Певец Григорий Лепс заявил, что его дети не будут работать в ресторане

Певец Григорий Лепс заявил kp.ru, что его дети не будут работать в его ресторане.

Лепс уточнил это, когда рассказывал, чем сейчас занимаются его дети. Он упомянул, что его дочь Ева после выпуска пыталась устроиться в банк, но у нее не получилось. По словам артиста, он и дочь «будут думать дальше». Тогда журналисты предположили, что Ева будет помогать отцу в ресторане.

«Нет, мои дети в ресторане точно работать не будут. Я не допущу просто», — отметил артист.

Лепс рассказал, что его младший сын Иван хочет делать самолеты, а дочь Николь — заниматься шоу-бизнесом.

«А вот старшая дочь от моего первого брака снимется в моем новом клипе. Я уже пригласил на съемки актрису Викторию Маслову и свою подругу Яну Кошкину. Посажу дочку за соседний стол, пусть покажет, как говорится, свое истинное лицо», — поделился певец.

В апреле Григорий Лепс заявил, что принял решение взять на воспитание минимум трех детей из детского дома. Артист отметил, что располагает всеми необходимыми условиями для этого.

Ранее Григорий Лепс отказался от алкоголя.