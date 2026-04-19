«Подниму всех»: Григорий Лепс усыновит трех детей из детского дома

Певец Григорий Лепс заявил, что принял решение взять на воспитание минимум детей из детского дома. Его слова передает Super.ru в своем Telegram-канале.

«Единственное, кого я боюсь в этой жизни — это Бога. Я никогда не был героем, но и трусоватым человеком себя назвать не могу, если я пообещал. Сейчас этот разговор уже идет в полную силу. Я буду брать на воспитание двух детей из детского дома, если получится — трех, подниму всех», — сказал артист.

Лепс отметил, что располагает необходимыми условиями для воспитания детей: в его продюсерском центре есть три просторные комнаты, которые будут полностью оборудованы для проживания. Музыкант добавил, что намерен юридически оформить отношения с воспитанниками.

«Я дам им свою фамилию, свое отчество, полностью поменяю метрику и так далее и тому подобное, чтобы не было никаких казусов. Если уж я пообещал, я это обязательно сделаю. И вы в этом убедитесь», — отметил он.

По словам Лепса, процесс оформления займет 3–4 месяца. Сейчас занимается сбором необходимых документов.

У артиста четверо детей. Первая дочь Инга родилась в браке Лепса со Светланой Дубинской, с которой он познакомился в музыкальном училище в Сочи. От танцовщицы Анны Шаплыковой у исполнителя также есть две дочери и сын.

