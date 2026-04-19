Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

«Подниму всех»: Григорий Лепс усыновит трех детей из детского дома

Певец Григорий Лепс заявил, что намерен усыновить трех детей из детского дома
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Григорий Лепс заявил, что принял решение взять на воспитание минимум детей из детского дома. Его слова передает Super.ru в своем Telegram-канале.

«Единственное, кого я боюсь в этой жизни — это Бога. Я никогда не был героем, но и трусоватым человеком себя назвать не могу, если я пообещал. Сейчас этот разговор уже идет в полную силу. Я буду брать на воспитание двух детей из детского дома, если получится — трех, подниму всех», — сказал артист.

Лепс отметил, что располагает необходимыми условиями для воспитания детей: в его продюсерском центре есть три просторные комнаты, которые будут полностью оборудованы для проживания. Музыкант добавил, что намерен юридически оформить отношения с воспитанниками.

«Я дам им свою фамилию, свое отчество, полностью поменяю метрику и так далее и тому подобное, чтобы не было никаких казусов. Если уж я пообещал, я это обязательно сделаю. И вы в этом убедитесь», — отметил он.

По словам Лепса, процесс оформления займет 3–4 месяца. Сейчас занимается сбором необходимых документов.

У артиста четверо детей. Первая дочь Инга родилась в браке Лепса со Светланой Дубинской, с которой он познакомился в музыкальном училище в Сочи. От танцовщицы Анны Шаплыковой у исполнителя также есть две дочери и сын.

Ранее стало известно, что певец Shaman и Мизулина пришли с охраной на концерт Булановой.

 
Теперь вы знаете
Чем опасен лишний вес в детстве и к каким болезням он может привести
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!