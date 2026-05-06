Российские мультфильмы будут получать полное госфинансирование

В России вступил в силу закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей. Об этом сообщает ТАСС.

Данный проект был внесен в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Теперь национальные анимационные картины для детей и подростков могут получить полное государственное финансирование производства и проката. Ранее подобная льгота предусматривалась только для художественных детских фильмов.

В январе российские фильмы «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино» собрали рекордную кассу в новогодние праздники.

В том же месяце член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов предложил организовать российский аналог «Диснейленда». Он считает, что нужно сделать российский парк развлечений с героями отечественных мультфильмов — Чебурашкой, Крокодилом Геной, Винни-Пухом, Волком и Зайцем из «Ну, погоди!», героями «Простоквашино» и прочее. По словам мужчины, такое место можно назвать «Чебурляндией».

По мнению Гибатдинова, условная «Чебурляндия» могла бы стать инструментом культурной политики и мягкой силы, а также формировать у молодого поколения «позитивную идентичность» через знакомых героев.

Ранее мультфильм «Фиксики» перевели на 33 языка.