Стало известно о состоянии рэпера Navai после аварии

Mash: пострадавших после ДТП с рэпером Navai нет

Стало известно о состоянии рэпера Navai (Наваи Бакиров) после аварии в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, сработали подушки безопасности.

Очевидцы добавили, что Ferrari рэпера Navai ехала с существенным превышением скорости, и на Зубовском бульваре спорткар развернуло. Mash передает, что автомобиль практически задом вылетел на бордюр и ударился об ограничители. После этого машина подскочила вверх и упала.

Также сообщалось, что машина снесла светофор. Представители артиста не комментировали произошедшее.

5 мая в Москве не стало актрисы и блогерши Ксении Добромиловой, снявшейся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война». Ксения была известным в мотокругах фотографом. Она получила профессиональное образование в Театральном колледже им. Л.А. Филатова по специальности «Актриса музыкального театра», работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский».

