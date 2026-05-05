Немоляева возмутилась словам Лазаревой о советском менталитете: «Не имеет права»

Актриса Светлана Немоляева призналась «Абзацу», что у нее нет желания обсуждать раскритиковавшую советский менталитет телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Немоляева заявила, что Лазарева ей очень неприятна из-за эмиграции и «отвратительных» высказываний. Актриса заявила, что телеведущая перестала для нее существовать.

«Она очень плохо говорит о людях, о России, по-моему, она чисто по-человечески на это не имеет никакого права», — поделилась артистка.

В мае Лазарева обвинила россиян в инфантильности. По ее словам, жители стран СНГ привыкли не задумываться и перекладывать ответственность на других. Телеведущая считает, что такой паттерн поведения развивался со времен СССР.

По мнению Лазаревой, люди из СССР также не научились наслаждаться жизнью, так как им всегда приходилось выживать.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года. Она проживает в Испании. В 2022 году ее внесли в список террористов и экстремистов. В декабре 2024 года артистку заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу о оправдании терроризма. 5 марта 2026-го телеведущую снова заочно приговорили к 7 годам колонии.

Ранее Лазарева заявила о разнице отношения к детям в России и Европе.