Лазарева призналась, что потеряла связь с Россией

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), живущая сейчас в Испании, поделилась, что после переезда ей стало труднее оценивать ситуацию в России. Об этом она рассказала в YouTube-интервью журналистке Нино Росебашвили (признана в РФ иностранным агентом).

По словам Лазаревой, за пять лет жизни вне России ее взгляд на отечественную действительность существенно изменился. Она описала свое нынешнее восприятие событий в стране фразой: «Мы можем только видеть какие-то тени на стене, а что там на самом деле происходит, непонятно».

5 марта Лазареву снова заочно приговорили к 7 годам колонии. В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу о оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Помимо этого, ей запретили на четыре года заниматься административной деятельностью в интернете.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года. Она проживает в Испании. В 2022 году ее внесли в список террористов и экстремистов.

