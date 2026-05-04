Татьяна Лазарева призвала создать партию бабушек: «Эти дедушки задолбали!»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предложила в YouTube-интервью Нино Росебашвили (признана в РФ иностранным агентом) создать политическую партию, состоящую исключительно из бабушек.

Лазарева иронично отметила, что существующие «партии дедушек» пусть уже и распространены по миру, но поведение их представителей вызывает вопросы. Она сравнила некоторых мужчин с детьми, которые «как играли в свои танки в детстве», так и играют.

«Эти дедушки задолбали, конечно, уже. Кошмар какой-то. Они так и не стали дедушками-то <...> Ну вы че, ребят? Вы в своем уме? Вот вы тут поиграйте, только не выходите из комнаты. А мы [бабушки] тут пока займемся устройством мира», — сказала она.

5 марта Лазареву снова заочно приговорили к 7 годам колонии. В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу о оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Помимо этого, ей запретили на четыре года заниматься административной деятельностью в интернете.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года. Она проживает в Испании. В 2022 году ее внесли в список террористов и экстремистов.

