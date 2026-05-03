Жена Янковского вернулась в Россию

Актриса Оксана Фандера вернулась в Россию на день рождения дочери и свекрови

Актриса Оксана Фандера, супруга Филиппа Янковского, вернулась в Россию. Об этом стало известно из Telegram-канала знаменитости.

1 мая 2026 года Фандера отпраздновала с семьей 31-летие дочери Елизаветы Янковской и 85-летие свекрови Людмилы Зориной. Празднование прошло на даче в кругу близких.

Фандера поделилась в личном блоге несколькими фотографиями, на которых изображены Иван Янковский с супругой Дианой Пожарской и их сыном, а также сама актриса с другими членами семьи. При этом супруг актрисы — Филипп Янковский — на снимках не запечатлен.

В 2022 году Оксана Фандера переехала в Грузию, оставив в Москве мужа и детей. С тех пор она редко появлялась в публичном пространстве и практически не снималась в кино. Как сообщают СМИ, Янковский-старший не может перебраться в Тбилиси к жене из-за плотного графика съемок, но регулярно навещает ее по выходным.

Фандера и Янковский познакомились в 1988 году на дне рождения общего друга. В октябре 1990‑го у пары родился сын Иван, а в мае 1995‑го — дочь Лиза.

