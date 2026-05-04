Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Путин наградил Хованского медалью «За труды в культуре и искусстве»

Путин наградил актера Хованского медалью «За труды в культуре и искусстве»
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил актера театра «Современник», заслуженного артиста РФ Александра Хованского медалью «За труды в культуре и искусстве». Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе указано, что Хованского наградили медалью за заслуги в области отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Александр Хованский окончил Школу-студию МХАТ (курс Авангарда Леонтьева) и в 1997 году был принят в труппу Московского театра «Современник», где служит по сей день В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Александр Хованский также активно снимается в кино, на его счету более 70 ролей. Он известен по сериалам «Ундина», «Московская сага», «Обреченная стать звездой», «Кулагин и партнеры», «Возвращение Мухтара».

До этого Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Ранее Путин наградил мэра Горловки Приходько.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!