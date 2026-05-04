Путин наградил Хованского медалью «За труды в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил актера театра «Современник», заслуженного артиста РФ Александра Хованского медалью «За труды в культуре и искусстве». Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе указано, что Хованского наградили медалью за заслуги в области отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Александр Хованский окончил Школу-студию МХАТ (курс Авангарда Леонтьева) и в 1997 году был принят в труппу Московского театра «Современник», где служит по сей день В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Александр Хованский также активно снимается в кино, на его счету более 70 ролей. Он известен по сериалам «Ундина», «Московская сага», «Обреченная стать звездой», «Кулагин и партнеры», «Возвращение Мухтара».

