«Операция Бутягин»: Пиотровский назвал задержание археолога частью политической кампании

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал задержание археолога Александра Бутягина в Польше частью большой политической кампании. Его цитирует ТАСС.

Он связал ситуацию с Бутягиным с санкциями против ученых.

«Мы понимаем, что «операция Бутягин» является частью большой политической кампании, выразившейся, в частности, и во введении санкций против известных российских ученых, руководителей крупнейших археологических институций России», — отметил Пиотровский.

Глава Эрмитажа пришел к выводу, что сейчас археологи и музейные работники стали мишенями системы похищений, захватов заложников, подтасовок, шантажа и лжи вместо того, чтобы проходить через нормальные юридические процедуры.

Российский историк-археолог Бутягин был задержан в Польше по украинскому запросу, когда ехал из Нидерландов на Балканы с лекционным туром. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» из-за проведения раскопок в Крыму. Бутягина планировали экстрадировать, но потом польские власти согласовали его обмен в составе группы «пять на пять» с гражданами РФ, Белоруссии и других стран СНГ.

