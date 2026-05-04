«Развели мошенники»: Анита Цой обратилась к поклонникам

Нина Зотина/РИА Новости

Певица Анита Цой стала жертвой мошенников, которые сумели взломать ее аккаунты в соцсетях. От имени артистки они начали рассылать о ней различные фейки и связываться с людьми. В беседе с Общественной Службой Новостей певица призвала россиян ни в коем случае не отвечать на подобные сообщения, поступающие якобы от ее имени.

По словам Аниты Цой, в том числе речь идет об аккаунте в популярном мессенджере – началось все с того, что звезда не смогла войти в приложение от своего имени. Затем с ее страницы разным людям начали приходить сообщения.

«Я уже обратилась к своим поклонникам и подписчикам, чтобы они не реагировали на подобные провокации и ни в коем случае не отвечали аферистам, чтобы избежать обмана и мошенничества», — подчеркнула певица, добавив, что на данный момент она смогла восстановить доступ к своим соцсетям.

До этого певица Ольга Бузова призналась, что стала жертвой мошенников. Она рассказала, что злоумышленники взломали ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и заявила о планах обратиться в полицию, чтобы написать заявление на мошенников. По словам певицы, аферисты сменили все телефоны и почты у аккаунта. На данный момент в Instagram Бузовой публикуются розыгрыши и раздачи мошеннического содержания – артистка уверила, что этого не делает.

Ранее Долина рассказала, как обезопасила себя от мошенников.

 
