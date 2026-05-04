В Сибири рэпера Flo Rida встретят баней и вареньем из шишек

Рэпер Flo Rida прилетит в Новосибирск на частном джете
В Новосибирске американского рэпера Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) встретят баней и вареньем из шишек. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash Siberia».

7 мая на концерт в «Сибирь-Арене» артист прилетит на частном джете из Краснодара, который оплатит сам. В меню у рэпера предусмотрела строганина, а для веганов в команде приготовят пельмени со шпинатом.

В день выступления рэпер посетит баню, где его угостят чаем с вареньем из шишек, а сразу после концерта Flo Rida прилетит в Нью-Йорк, чтобы выступить там уже 8 числа.

Flo Rida прибыл в Москву 2 мая на частном самолете, чтобы впервые выступить с туром по России.

По данным Mash, путь из мексиканского Канкуна занял 15 часов с пересадкой в Стамбуле. В аэропорту Внуково артиста встретили с икрой, коньяком и бородинским хлебом. Рэпер был приятно шокирован таким приемом.

Изначально тур должны были провести 8 марта, но рэпер его перенес в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. О предстоящих концертах Flo Rida в России стало известно в декабре 2025 года.

Ранее Flo Rida подписал долгосрочный контракт на выступления в России.

 
