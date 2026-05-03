Flo Rida подписал долгосрочный контракт на выступления в России

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) выступил на «ЦСКА Арене» в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Это было первое выступление Дилларда в рамках его тура по России, и следующий его концерт состоится уже 3 мая на той же площадке. Всего у Flo Rida запланировано четыре концерта: два в Москве, затем — в Новосибирске и Краснодаре.

Не исключено, что музыкант может снова вернуться в Россию после первого тура. Как сообщили СМИ в концертном агентстве, с рэпером заключен контракт на три года.

Flo Rida прибыл в Москву 2 мая на частном самолете, чтобы впервые выступить с туром по России.

По данным Mash, путь из мексиканского Канкуна занял 15 часов с пересадкой в Стамбуле. В аэропорту Внуково артиста встретили с икрой, коньяком и бородинским хлебом. Рэпер был приятно шокирован таким приемом.

Изначально тур должны были провести 8 марта, но рэпер его перенес в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. О предстоящих концертах Flo Rida в России стало известно в декабре 2025 года.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина даст восемь концертов до конца 2026 года.

 
