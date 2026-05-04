Пугачева сделала трогательное признание в блоге Марины Юдашкиной

Пугачева призналась, что ей очень не хватает Валентина Юдашкина

Певица Алла Пугачева трогательно прокомментировала публикацию супруги ушедшего из жизни модельера Валентина Юдашкина. Марина Юдашкина опубликовала в своем блоге снимки мужа в молодые годы.

По ее словам, если бы воспоминания могли построить лестницу, то она бы поднялась и забрала супруга домой. «Одной душой богаче стали небеса! Любим тебя», — написала Марина Юдашкина.

Певица отреагировала на этот пост, сообщив, что ей очень «не хватает Валечки». Дочь Пугачевой Кристина Орбакайте также оставила послание: «Любимый наш Валечка».

Пост Юдашкиной вызвал сотни откликов от поклонников и коллег по шоу-бизнесу.

14 октября Пугачева почтила память Валентина Юдашкина на своей странице в социальной сети, заявив, что он навсегда остался в ее сердце.

Кутюрье не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. С 2016 года он боролся с онкологическим заболеванием.

