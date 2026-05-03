Бизнес Artik показал рекордную прибыль после отъезда певца из РФ

Музыкальный лейбл Self Made Music, принадлежащий покинувшему Россию музыканту Артему Умрихину (он же — Artik), завершил 2025 год с рекордными показателями. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает Telegram-канал, чистая прибыль компании составила 10,9 млн рублей в 2025 году, тогда как в 2024-м лейбл зафиксировал убыток в размере 3 млн рублей.

Кроме того, в прошлом году компания достигла рекорда по выручке: показатель вырос более чем в полтора раза — с 23,9 млн рублей в 2024‑м до 40 млн рублей.

При этом второй бизнес Artik в России — юридическая компания Self Made Publishing (SMP) — завершила 2025 год с убытком в 1 млн рублей, а ее отчетность в налоговую не поступает уже длительное время.

«Artik поправил свой российский бизнес и снова стал зарабатывать миллионы в нашей стране. Даже если одна контора уходит в минус, вторая покрывает все потери», — резюмирует SHOT.

В январе 2023 года сообщалось, что основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин переехал в Дубай вместе с семьей. Тогда же сообщалось, что Умрихин прекратил концертную деятельность в России. При этом в феврале 2024 года представительница певца Александра Шамис заявила, что артист не отказывался выступать перед россиянами и продолжает давать концерты в РФ.

