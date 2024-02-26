Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Представители Artik ответили на слухи об отказе певца выступать в России

Певец Artik продолжит работать в РФ и не отказывался выступать перед россиянами

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Представители певца Artik (настоящее имя Артем Умрихин) ответили на слухе об отказе музыканта выступать в России и перед россиянами. Об этом пишут «Страсти».

В Telegram-канале Mash 25 февраля появилась новость о том, что продюсер участник коллектива Artik&Asti якобы уехал из России и не выступает перед россиянами за границей, а часть прибыли получает с выступлений певицы Севиль, живущей в России.

По словам представительницы Artik & Asti Александры Шамис, Артем Умрихин не отказывался выступать перед россиянами, продолжит работать в РФ и не отказывался выступать перед россиянами.

«Артем выступает в России, в Сети можно найти видео его выступлений в Нижнем Новгороде, с Дня города в Туле, что абсолютно опровергает ложную информацию о нежелании Артема выступать перед россиянами», — сказала она.

По словам пресс-секретаря, певец действительно редко выступает, но не только в России, а и в других странах. Шамис уточнила, что сейчас Умрихин сосредоточен на продюсерской деятельности.

В январе 2023 года сообщалось, что основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин переехал в Дубай вместе с семьей. Тогда же сообщалось, что Умрихин прекратил концертную деятельность в России. Однако солистка Artik & Asti Севиль Валиева продолжает выступать в РФ и приезжает к коллеге на зарубежные гастроли.

Ранее певица Арбенина назвала беззаконием отмену концертов в Южно-Сахалинске и Владивостоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами