Представители Artik ответили на слухи об отказе певца выступать в России

Представители певца Artik (настоящее имя Артем Умрихин) ответили на слухе об отказе музыканта выступать в России и перед россиянами. Об этом пишут «Страсти».

В Telegram-канале Mash 25 февраля появилась новость о том, что продюсер участник коллектива Artik&Asti якобы уехал из России и не выступает перед россиянами за границей, а часть прибыли получает с выступлений певицы Севиль, живущей в России.

По словам представительницы Artik & Asti Александры Шамис, Артем Умрихин не отказывался выступать перед россиянами, продолжит работать в РФ и не отказывался выступать перед россиянами.

«Артем выступает в России, в Сети можно найти видео его выступлений в Нижнем Новгороде, с Дня города в Туле, что абсолютно опровергает ложную информацию о нежелании Артема выступать перед россиянами», — сказала она.

По словам пресс-секретаря, певец действительно редко выступает, но не только в России, а и в других странах. Шамис уточнила, что сейчас Умрихин сосредоточен на продюсерской деятельности.

В январе 2023 года сообщалось, что основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин переехал в Дубай вместе с семьей. Тогда же сообщалось, что Умрихин прекратил концертную деятельность в России. Однако солистка Artik & Asti Севиль Валиева продолжает выступать в РФ и приезжает к коллеге на зарубежные гастроли.

Ранее певица Арбенина назвала беззаконием отмену концертов в Южно-Сахалинске и Владивостоке.