Мужчина украл гигантский кулич, но не смог назвать причину своего поступка

В Волгоградской области мужчину задержали за похищение металлического кулича

В городе Волжском Волгоградской области местный житель украл гигантский металлический кулич и был задержан. Об этом сообщил Telegram-канал «Волгоград №1».

Мужчина похитил огромный кулич из пасхальной композиции на проспекте Ленина 29 апреля. Вандал повредил конструкцию, состоящую из большого бутафорского яйца и нескольких куличей, и утащил одну ее деталей. Его поддерживали знакомые.

По факту порчи инсталляции был задержан ранее судимый местный житель. Он не смог назвать причину своего поступка, ссылаясь на то, что был пьян. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте три картины Ренуара, Сезанна и Матисса, стоимостью в миллионы евро, украли из частного музея Magnani Rocca Foundation (Маньяни-Рокка) неподалеку от итальянской провинции Парма.

Ранее Бэнкси подтвердил авторство крупной статуи в центре Лондона.

 
