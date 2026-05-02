«Осталось трое детей»: Елена Борщева скорбит по Елене Рыбалко

Юмористка Елена Борщева высказалась о кончине звезды КВН Елены Рыбалко. Новый пост Борщева опубликовала в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В траурном посте артистка назвала Рыбалко одной из самых ярких девушек в КВН.

«Осталось трое детей... Помню, команды шутили, что для победы в КВН каждой команде нужна своя Лена!» — скорбит по коллеге Борщева.

Рыбалко выступала в составе команды «Утомленные солнцем» в Высшей лиге КВН в 2000-х годах и была одной из самых заметных участниц команды. Она в частности играла вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. Команда стала чемпионом Высшей лиги в 2003-м. После этой победы Рыбалко не стала пробовать делать карьеру в шоу-бизнесе и принимала участие только в юбилейных играх.

2 мая стало известно, что 53-летнюю Елену Рыбалко сбила машина в Адлере. Спасти ее не удалось.

Ранее в Ленобласти водитель, находящийся в федеральном розыске, устроил жесткое ДТП.