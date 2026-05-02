Самый известный двойник Максима Галкина лишился заказов из-за внешности

Артист, которого называют самым известным двойником Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), лишился работы из-за преображения самого шоумена. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации канала, 37-летнего Андрея Аксютова перестали узнавать и звать на корпоративы и другие частные мероприятия, где раньше он «работал Галкиным» и выступал в паре с пародистом певицы Аллы Пугачевой.

Двойник рассказал, что действительно отошел от пародийного образа и работает в сфере продаж в Москве. За творчеством Максима Галкина он не следит.

Андрей Аксютов стал популярным двойником 12 лет назад, когда работал продавцом мяса на рынке в Казахстане. Он мечтал познакомиться с парой Пугачевой и Галкина лично, ходил на их концерты и пытался встретиться с ними у особняка звезд в подмосковных Грязях, но знакомство не произошло.

Максим Галкин и Алла Пугачева переехали в Израиль с детьми в 2022 году — певица рассказывала, что сына и дочь травили в школе из-за признания отца иноагентом. Позже артисты улетели с детьми на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где они купили дом.

Ранее Пугачева передумала переезжать с виллы в элитном закрытом поселке на Кипре.