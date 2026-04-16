Пугачева передумала переезжать с виллы в элитном закрытом поселке на Кипре

Виллу певицы Аллы Пугачевой в элитном поселке на Кипре сняли с продажи
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева, несмотря на заявления СМИ о переезде, продолжает жить на вилле в элитном закрытом поселке на Кипре. «Газета.Ru» выяснила, что объявления о продаже и аренде недвижимости больше нет на сайтах недвижимости.

Местонахождение Пугачевой рассекретила ее дочь Кристина Орбакайте, приехавшая к матери на день рождения. Певица опубликовала видео, на котором шла по территории коттеджного комплекса. В ролике даже засветилось название поселка — того самого, где уже долгое время проживает звездная семья.

В марте в СМИ появилась информация, что Пугачева собирается покинуть виллу и перебраться, предположительно, в Болгарию из-за нестабильной обстановки на Кипре. Журналисты обнаружили на одном из сайтов по продаже заграничной недвижимости объявление, в котором было сказано, что коттедж исполнительницы хита «Миллион алых роз» ищет новых владельцев. Его предлагали арендовать за 1,4 млн рублей в месяц. Однако на данный момент предложение больше недоступно. По всей видимости, Пугачева с семьей пока решила остаться на вилле.

К слову, сообщения СМИ о переезде артистки с Кипра опровергал ее друг Игорь Гуляев. Дизайнер прокомментировал новости в соцсетях, заявив, что это ложь. Но на просьбу «Газеты.Ru» поделиться дополнительной информацией о планах Пугачевой модельер не ответил.

Алла Пугачева уехала из России вслед за мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) в 2022 году. Сначала семья обосновалась в Израиле, после чего перебралась на Кипр. Также летом певица предпочитает жить в Латвии, где для нее более благоприятный климат.

Ранее Кристина Орбакайте с мужем и сыном прилетела на 77-летие Аллы Пугачевой.

 
Решили купить eSIM для путешествий? Как ее настроить и как это поможет вам сэкономить
