Рита Дакота поддержала бездетную Ирину Горбачеву и заявила об упреках в свой адрес

Певица Рита Дакота поддержала актрису Ирину Горбачеву после рассказа о репродуктивном давлении. Соответствующий комментарий она оставила в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Риты Дакоты, ее регулярно попрекают отсутствием детей от второго мужа Федора Белогая.

«У меня были большие проблемы со здоровьем в прошлом году. Но каждый встречный за год успел ткнуть мне: «А что ты Феде не родила? Ты что, не хочешь от него детей?» — рассказывает она.

Рита Дакота предположила, что Горбачева получает гораздо больше подобных упреков.

Горбачева призналась, что не может завести ребенка, в шоу Иды Галич «Есть вопросики». В 14 лет актрисе удалили яичники из-за опухоли, а в 23 года она отказалась от гормональной терапии из-за риска развития рака.

В 2025 году на Риту Дакоту обрушилась критика после рассказов о поддержке мужа Федора Белогая из-за ее перелома. Дакота призналась, что сломала большой палец на ноге. Исполнительница отметила, что муж стал для нее опорой как в переносном, так и в прямом смысле. Некоторые пользователи остались этим недовольны.

