«Это было красиво»: Ирина Горбачева оплатила счет за навязчивого ухажера

Актриса Ирина Горбачева рассказала о том, как однажды оплатила счет за навязчивого ухажера. Воспоминаниями она поделилась в новом выпуске шоу «Ужин с Роговым», вышедшем в VK Видео.

По словам Горбачевой, мужчина вел себя невежливо — называл ее «девочкой» и норовил чокнуться с ней бокалами.

«Я поворачиваюсь и говорю ему: ты нарываешься. И знаете, как я отомстила — я оплатила его счет. Там счет был тысяч 26. Я подзываю официанта, оплачиваю и молча выхожу. Это было красиво», — посмеялась она.

Звезда недавно призналась, что временно живет в Москве с 94-летней бабушкой, пока в ее доме идет ремонт. По словам знаменитости, родственница подарила ей заботу и уют, которых не хватало в последние годы, и она за это благодарна.

