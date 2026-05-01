Протеже Киркорова рассказала о подарке артиста за 8 млн рублей

Певица Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, рассказала в беседе с News.ru о самом запоминающемся подарке от народного артиста.

По словам Овсянниковой, Киркоров подарил ей колье стоимостью 8 миллионов рублей.

«Я каждый раз с удовольствием и приятными воспоминаниями надеваю его», — поделилась певица.

Марго также рассказала о своем подарке Киркорову на день рождения. 30 апреля народному артисту исполнилось 59 лет. Протеже подарила певцу домик-переноску и лежанку от Louis Vuitton для его пса.

Щенок породы мальтипу (смесь мальтийской болонки и пуделя) появился у Киркорова в конце марта 2026 года, он купил его за 1 млн рублей. 22 апреля певец представил публике щенка по кличке Леонардо на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

В том же месяце Киркоров признался, что не переживает по поводу популярности своего щенка. Певец подчеркнул, что его никогда не беспокоило то, что люди, которым он помог построить карьеру и которые ему близки, обгонят его по популярности. Более того, как уточнил артист, он всегда искренне порадуется их успехам.

Ранее протеже Киркорова перенесла нервный срыв.