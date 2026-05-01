Протеже Киркорова рассказала о подарке артиста за 8 млн рублей

Певица Марго получила от Киркорова колье за 8 млн рублей
Певица Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, рассказала в беседе с News.ru о самом запоминающемся подарке от народного артиста.

По словам Овсянниковой, Киркоров подарил ей колье стоимостью 8 миллионов рублей.

«Я каждый раз с удовольствием и приятными воспоминаниями надеваю его», — поделилась певица.

Марго также рассказала о своем подарке Киркорову на день рождения. 30 апреля народному артисту исполнилось 59 лет. Протеже подарила певцу домик-переноску и лежанку от Louis Vuitton для его пса.

Щенок породы мальтипу (смесь мальтийской болонки и пуделя) появился у Киркорова в конце марта 2026 года, он купил его за 1 млн рублей. 22 апреля певец представил публике щенка по кличке Леонардо на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

В том же месяце Киркоров признался, что не переживает по поводу популярности своего щенка. Певец подчеркнул, что его никогда не беспокоило то, что люди, которым он помог построить карьеру и которые ему близки, обгонят его по популярности. Более того, как уточнил артист, он всегда искренне порадуется их успехам.

Ранее протеже Киркорова перенесла нервный срыв.

 
Нападение на губернатора, новый мирный план Ирана и первый успех российской онковакцины. Главное за 1 мая
