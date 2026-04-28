Киркоров высказался о растущей популярности своего щенка

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что не переживает по поводу популярности своего щенка. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на Pre-party 15-й юбилейной премии «РУ. ТВ».

Он подчеркнул, что не считает проблемой то, что питомец может стать известнее, чем он. Певец подчеркнул, что его никогда не беспокоило то, что люди, которым он помог построить карьеру и которые ему близки, обгонят его по популярности. Более того, он всегда искренне порадуется их успехам. добавил артист.

«Я вообще никогда не боялся, что кто-то станет популярнее меня из тех, кому я помогал, кто мне дорог, начиная от Стоцкой, Колдуна, Ани Лорак, Сережи Лазарева. Я только рад, если кто-то будет ярче, талантливее», — подчеркнул Киркоров.

По его словам, он будет продолжать поддерживать молодых артистов, в том числе своего домашнего питомца. Певец добавил, что последний уже набирает популярность в социальных сетях.

Щенок породы мальтипу (смесь мальтийской болонки и пуделя) появился у Киркорова в конце марта 2026 года, он купил его за 1 млн рублей. О нем певец рассказал в посте на странице в социальной сети. Киркоров также опубликовал фотографию с питомцем и заявил о новом члене семьи. 22 апреля он представил публике щенка по кличке Леонардо на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

Ранее сообщалось, что с Филиппа Киркорова едва не слетела корона на сцене.