В России появился свой «Музей мадам Тюссо»

В парке «Зарядье» запустили проект «Историал. Коллекция» с гиперреалистичными фигурами

В России появился свой аналог «Музея мадам Тюссо» — проект «Историал. Коллекция». Об этом сообщает Ura.ru.

В залах представлены выдающиеся личности нашей истории и современности — Никиты Михалкова, Сергея Безрукова, Николая Гоголя, Федора Достоевского и других.

В 2025 году поклонники американской певицы Бейонсе раскритиковали ее новую восковую фигуру в музее мадам Тюссо в Орландо (штат Флорида, США). Скульптура певицы одета в джинсовые куртку, шорты и белую футболку Willie Nelson и изображает певицу периода альбома Cowboy Carter.

По мнению слушателей Бейонсе, скульптура больше похожа на певицу Викторию Моне или рэпера Лил Маму.

