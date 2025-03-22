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Новую фигуру Бейонсе в Музее мадам Тюссо раскритиковали за усталые глаза

Слушателям Бейонсе не понравилась восковая фигура певицы в Музее мадам Тюссо в Орландо
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Поклонники американской певицы Бейонсе раскритиковали ее новую восковую фигуру в музее мадам Тюссо в Орландо (штат Флорида, США). Об этом сообщает Daily Mail.

Новая скульптура 43-летней певицы одета в джинсовые куртку, шорты и белую футболку Willie Nelson и изображает певицу периода альбома Cowboy Carter.

По мнению слушателей Бейонсе, скульптура больше похожа на певицу Викторию Моне или рэпера Лил Маму.

«Что-то не так... Почему у нее усталые глаза?» — задаются вопросом пользователи социальной сети X (бывший Twitter).

В 2024 году поклонники Бейонсе высмеяли ее, на их взгляд, непохожую восковую копию, выставленную в Музее восковых фигур мадам Тюссо в Блэкпуле (Великобритания).

Ранее Эрмитаж прокомментировал скандал с московской блогершей.

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