Дарвиновский музей и академия Сергея Андрияки представили выставку-коллаборацию

В Государственном Дарвиновском музее открыли художественную выставку «Зазеркалье». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе музея.

Дарвиновский музей организовал выставку-коллаборацию с Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Мероприятие пройдет до 5 июля. В рамках события посетители смогут увидеть более ста работ. На экспозиции выставлены произведения живописи, акварели, а также флорентийская и римская мозаика, керамика, стекло, фарфор и ювелирные изделия.

«Зазеркалье» — это встреча двух миров: Дарвиновского музея, хранящего тайны эволюции жизни, и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, раскрывающей эволюцию творческого духа. Проект предлагает заглянуть в волшебное «зазеркалье» искусства, где фантазия обретает форму, а сказка становится осязаемой реальностью», — отметили в пресс-службе.

Выставка проводится в рамках Московский фестиваль анималистического жанра в изобразительном искусстве имени В.А. Ватагина. Она поделена на несколько секций: «Избы», «Сказочный лес», «Замок», «Античные руины» и «Волшебный сад». Пространства объединяют работы из акварели.

