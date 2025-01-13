Экс-жене Гуфа грозит уголовный срок за реабилитацию нацизма

Модель и блогершу Юлию Королеву могут привлечь к уголовной ответственности по статье 355.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Об этом сообщил юрист Виктор Безъязычный Telegram-каналу «Звездач».

Недавно Королева заявила в соцсетях о любви к Адольфу Гитлеру «на уровне безусловного». Она также сообщила о готовности простить немецкого диктатора, который «ничего не мог поделать с тем, что с ним случилось». Также блогерша сказала, что подобных Гитлеру людей способна исцелить только любовь.

По словам юриста Виктора Безъязычного, для привлечения Королевой по уголовной статье понадобится проведение экспертизы. Он заявил, что «наиболее вероятно» ее действия будут квалифицированы по ч. 2 статьи 355.1 УК РФ, поскольку совершены с использованием интернета.

Нарушение этой статьи подразумевает штраф до 5 млн рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, или же лишение свободы на тот же срок.

Блогерша Юлия Королева стала наиболее известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их браке родилась дочь Тина 26 мая 2022 года.

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