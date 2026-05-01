Друг Дроздова о слухах об отшельничестве: «Разговаривает и с дворником, и с президентом»

Друг телеведущего Николая Дроздова художник Константин Мирошник опроверг слухи об отшельничестве и верминофобии у зоолога. Его цитирует издание «Подъем».

По словам Мирошника, его друг принимает обычные для его возраста меры предосторожности и сейчас отдыхает на даче, готовится к лекциям и читает книги.

«Если какие-то интересные разговоры, переговоры, то он едет с удовольствием. Вся его жизнь в общении, радости. Причем он и с президентом, и с дворником разговаривает одинаково», — сказал художник.

Мирошник добавил, что Дроздова бесконечно звонит телефон, и на звонки тот отвечает по мере занятости, а на вирусы может ссылаться, чтобы не обидеть приглашающих.

Кроме того, продолжил художник, они с Дроздовым планируют поехать летом в экологическое путешествие по России на автомобиле — фотографировать и показывать замусоренные места в лесу.

Николай Дроздов — ученый-зоолог, путешественник и бессменный ведущий телепередачи «В мире животных». 1 мая 2026 года Telegram-канал Mash заявил, что телеведущий мог завершить карьеру из-за страха заболеть.

