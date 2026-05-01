Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Мошенники представились блогером-миллионником и обманули 9-летнего москвича

112: мошенники представились блогером Велей и выманили у школьника 70 тысяч рублей
Соцсети

Мошенники представились блогером-миллионником и обманули 9-летнего геймера-москвича. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Блогер Веля» пообещал школьнику совместное видео за деньги. Мошенники сказали мальчику, что он якобы поучаствует в одном из стримов Вели и сыграет с ним в популярную видеоигру.

Тогда ребенок перевел злоумышленникам с телефона мамы 70 тысяч рублей и взял микрозайм. После этого аферисты исчезли и удалили фейковый аккаунт.

В 2025 году от имени блогера Вели мошенники обманули 8-летнего россиянина — ему пообещали очень дорогой ножа из игры. Однако школьник избежал финансовых потерь, потому что не смог послать код с оборота карты.

Накануне в Курске 53-летняя сотрудница школы стала жертвой телефонных мошенников и чуть не начала работать на них, но ее спас кот.

Ранее в Москве пенсионерка потеряла 7 млн рублей, «декларировав» их у мошенников после серии ложных звонков.

 
Теперь вы знаете
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
