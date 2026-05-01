Потап и Настя расстались: «Мы не пара»

Артисты Потап и Настя прекратили отношения после 20 лет совместной карьеры

Дуэт Потапа и Насти Каменских объявили о расставании после многолетней совместной карьеры и 7 лет брака. Об этом они рассказали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнители хитов «Не пара» и «Чумачечая весна» напомнили, что ровно 20 лет назад начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился во что-то большее.

«Но рано или поздно все обретает свой конец. «Как ты ни крути, но мы не пара», — процитировали свою песню исполнители.

Потап и Настя поблагодарили поклонников за поддержку и любовь и попросили понимания и уважения к их решению.

Украинские артисты Алексей Потапенко (Потап) и Анастасия Каменских объявили о своей свадьбе в мае 2019 года. Накануне бракосочетания продюсер выпустил клип на песню «Константа», в подписи к которому рассказал о романтических отношениях с давней коллегой.

Ранее Сергей Жуков вспомнил, как приехал покорять Москву с одним чемоданом.