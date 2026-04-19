Сергей Жуков арендовал дорогостоящий частный джет ради двухчасового полета

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков арендовал частный самолет Bombardier за 4 миллиона рублей, чтобы добраться из Хабаровска в Якутск. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, Жуков принял такое решение из‑за отсутствия билетов на регулярные рейсы. Mash уточняет, что прямые перелеты из Хабаровска в Якутск выполняются всего 1–2 раза в неделю, а музыкант не хочет рисковать аншлагами на концертах в ЦСП «Триумф», которые запланированы на 21 и 22 апреля.

СМИ отмечает, что перелет составит два с половиной часа. На борту команду группы «Руки вверх!» ждут: три функциональные зоны (переговорная, зона отдыха с диванами и приватная каюта), кухня, туалетные комнаты, спутниковая связь, мультимедийные системы и Wi‑Fi.

4 марта Жуков зарегистрировал в Роспатенте бренд «By Sergey Zhukov» — права на него будут закреплены за артистом до июня 2034 года. Под товарным знаком можно будет выпускать косметику и парфюмерию, бытовую химию, товары для дома, оказывать образовательные и организационные услуги, заниматься выпуском музыкальной продукции.

В настоящее время лидер группы «Руки вверх!» является учредителем в компаниях «Нувстор», «Руки Вверх», «Управляющая Компания «Руки Вверх», «РВИ» и «РВ Мьюзик», а также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Артисту принадлежат права на товарные знаки «Руки Вверх», «Жуковское варенье», «Жуковский мед», «Жуковские вкусности», «Евгенич», «Мамины пончики» и другие.

