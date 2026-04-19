Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Олигарх из «Универа» уехал из России и начал вести курсы в Европе

Актер Алексей Климушкин начал вести курсы в Европе после эмиграции из РФ
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Алексей Климушкин, известный по роли Сильвестра Андреевича в сериале «Универ», запустил курсы по самопознанию в Праге на фоне эмиграции из России после начала СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает СМИ, 60‑летний Климушкин «демонстративно» отказывается от предложений отечественных заказчиков. Он в одиночку путешествует по Европе и присоединился к проекту в Праге, в рамках которого участники раскрывают внутренний потенциал через программу самопознания и творческих практик — «так называемую «кинотерапию».

Климушкин, по данным Mash, набирает небольшие группы до 15 человек в месяц. За свои курсы звезда «Универа» берет 32 тыс. рублей за сеанс в рамках групповых занятий и 48 тыс. рублей — за индивидуальные сессии.

«Результат обещают всем разный — от базы для фильма до статуса «человек искусства». Сам Андреевич прозвал себя эмигрантом с кочевым образом жизни и рассказывает про переезды, рефлексию, депрессию, как вылезти из этого через сценарии и как отшельничество привело к «собственным путеводным звездам», — подчеркивает канал.

Алексей Климушкин — российский актер, получивший широкую известность благодаря роли олигарха Сильвестра Андреевича Сергеева в сериале «Универ». Среди других его работ: участие в одном из сезонов сериала «Бандитский Петербург», эпизодическая роль в проекте «Опера. Хроники убойного отдела» и прочее.

Ранее сообщалось, что в Молдавии отменили концерт Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Лаймы Вайкуле.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!