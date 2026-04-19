Олигарх из «Универа» уехал из России и начал вести курсы в Европе

Актер Алексей Климушкин начал вести курсы в Европе после эмиграции из РФ

Актер Алексей Климушкин, известный по роли Сильвестра Андреевича в сериале «Универ», запустил курсы по самопознанию в Праге на фоне эмиграции из России после начала СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает СМИ, 60‑летний Климушкин «демонстративно» отказывается от предложений отечественных заказчиков. Он в одиночку путешествует по Европе и присоединился к проекту в Праге, в рамках которого участники раскрывают внутренний потенциал через программу самопознания и творческих практик — «так называемую «кинотерапию».

Климушкин, по данным Mash, набирает небольшие группы до 15 человек в месяц. За свои курсы звезда «Универа» берет 32 тыс. рублей за сеанс в рамках групповых занятий и 48 тыс. рублей — за индивидуальные сессии.

«Результат обещают всем разный — от базы для фильма до статуса «человек искусства». Сам Андреевич прозвал себя эмигрантом с кочевым образом жизни и рассказывает про переезды, рефлексию, депрессию, как вылезти из этого через сценарии и как отшельничество привело к «собственным путеводным звездам», — подчеркивает канал.

Алексей Климушкин — российский актер, получивший широкую известность благодаря роли олигарха Сильвестра Андреевича Сергеева в сериале «Универ». Среди других его работ: участие в одном из сезонов сериала «Бандитский Петербург», эпизодическая роль в проекте «Опера. Хроники убойного отдела» и прочее.

