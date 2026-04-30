Россиянам объяснили, могут ли женщинам платить меньше, чем мужчинам

Если в компании женщинам и мужчинам за одинаковую работу платят по-разному, то речь идет о дискриминации по половому признаку. Это нарушение закона, на которое следует жаловаться – работодателя за это накажут, объяснил президент SuperJob Алексей Захаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«За одинаковую работу у нас женщины и мужчины получают абсолютно одинаково. Это по закону. Если бы не так, все работодатели уже бы сидели в тюрьме2, — подчеркнул специалист.

Речь идет обо всех формах организаций – как частных компаниях, так и государственных, муниципальных предприятиях, пояснил он. По закону женщина не может получать меньше мужчины за ту же самую работу. Если же подобное выявится, то необходимо обратиться в трудовую инспекцию – ее сотрудники разберутся с нарушениями и накажут работодателя, заключил эксперт.

Напомним, разница между зарплатами мужчин и женщин в России увеличилась за последние два года. По данным статистики, в 2025 году разница между зарплатами мужчин и женщин в России составила почти 40 тыс. рублей. В октябре прошлого года средняя зарплата российского мужчины составляла 117,7 тыс. рублей. Женщина зарабатывала в среднем всего 79 тыс. рублей. Таким образом, разница между трудовыми доходами мужчин и женщин увеличилась с 26,7 тыс. рублей до 38,7 тыс. рублей.

