Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Spotify придумал способ отличать настоящих артистов от ИИ

Аудиостриминговый сервис Spotify придумал способ отличать настоящих артистов от «исполнителей», созданных с помощью ИИ. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Специальную светло-зеленую галочку «Проверено Spotify» смогут получить только реальные исполнители, ИИ-профилям будет в ней отказано.

«Новый значок показывает, что профиль исполнителя был проверен и соответствует критериям Spotify, касающимся подлинности и доверия», - говорится в пресс-релизе.

Значок-галочку будут давать настоящим артистам, которые показывали стабильную активность и вовлеченность слушателей на протяжении длительного времени. Он вместе с текстом «Проверено Spotify» будет появляться в ближайшие недели в профилях артистов и рядом с их именем в результатах поиска.

Spotify был запущен в 2008 году, сейчас у стриминга 761 миллион пользователей. В библиотеку платформы входят около 100 миллионов музыкальных треков.

До этого стало известно, что 85% артистов в России уже имеют опыт работы с ИИ, а 61% пользуются такими инструментами регулярно.

Ранее композитор посоветовал слушать классику для улучшения эмоционального интеллекта.

 
Теперь вы знаете
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!