Spotify придумал способ отличать настоящих артистов от ИИ

Аудиостриминговый сервис Spotify придумал способ отличать настоящих артистов от «исполнителей», созданных с помощью ИИ. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Специальную светло-зеленую галочку «Проверено Spotify» смогут получить только реальные исполнители, ИИ-профилям будет в ней отказано.

«Новый значок показывает, что профиль исполнителя был проверен и соответствует критериям Spotify, касающимся подлинности и доверия», - говорится в пресс-релизе.

Значок-галочку будут давать настоящим артистам, которые показывали стабильную активность и вовлеченность слушателей на протяжении длительного времени. Он вместе с текстом «Проверено Spotify» будет появляться в ближайшие недели в профилях артистов и рядом с их именем в результатах поиска.

Spotify был запущен в 2008 году, сейчас у стриминга 761 миллион пользователей. В библиотеку платформы входят около 100 миллионов музыкальных треков.

До этого стало известно, что 85% артистов в России уже имеют опыт работы с ИИ, а 61% пользуются такими инструментами регулярно.

